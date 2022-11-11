Анка Фельдгузен у 2019 році вже була у Херсоні.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен радісно відреагувала на деокупацію правого берега Херсонської області і повідомила у себе в Twitter, що вона збирається в Херсон провести свою відпустку.

"Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил України – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!", - написала вона.

Посол біля тексту продемонструвала своє фото з Херсона 2019 року.

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Звільнення Херсона

11 листопада почали з’являтися кадри, на яких можна було побачити херсонців з прапорами України та військових ЗСУ на вулицях Херсона.

Українська розвідка повідомила, що Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ, а шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

Мешканці Херсона, який був окупований росіянами з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну, вже святкують звільнення від ворога – попри відсутність у місті води та світла.

Російська армія, тікаючи, забуває свою техніку і таким чином ЗСУ "отримали ленд-ліз".