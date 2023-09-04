Канцлер наголосив, що все не так погано, як могло б здаватися.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував свою світлину з "піратською" пов’язкою на оці. Це сталося після того, як він впав і травмувався під час пробіжки.

Світлина з'явилась у Twitter-акаунті Шольца. У дописі канцлер іронічно зауважив, що вже очікує на меми через свій новий образ.

"Коли з тобою трапилось щось погане... Не можу дочекатися мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді", – запевнив Шольц.

Травма Шольца

Як повідомляв УНІАН, у суботу канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пробіжки зазнав травми. Канцлер впав і отримав синці. Він почувається не добре і навіть скасував заплановану на 3 вересня поїздку в місто Герінген.

"На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі через невеликий нещасний випадок під час занять спортом. Він упав під час пробіжки та отримав синці на обличчі", - сказала представниця Шольца.

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