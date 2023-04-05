Міністр привітав вступ країни до Альянсу.

Вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу має стати уроком для російського президента Путіна.

Про це у вівторок, 4 квітня, заявив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, пише Sky News. "Я радий, що заявка Фінляндії на вступ до НАТО була схвалена, і я хочу вітати цю країну в організації", - сказав він.

"Нехай Фінляндія стане уроком для президента Путіна. Фінляндія вирішила приєднатися на основі власної волі. Свобода вибирати свої союзи в якості суверенної держави - це справа громадян і тільки громадян", - додав міністр.

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Вступ Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, що після повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну Фінляндія і Швеція заговорили про можливість приєднання до Альянсу.

Навесні 2022 року вони подали заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою, їх ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

В кінці березня парламенти цих країн все-таки схвалили заявки Фінляндії, вступ Швеції в Альянс все ще знаходиться під питанням.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31 країною-членом НАТО, тепер на неї поширюються гарантії безпеки Альянсу.

У Росії назвали розширення НАТО посяганням на їх безпеку і національні інтереси. У Кремлі пообіцяли "вжити контрзаходів".

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