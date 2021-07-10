Людей зможуть позбавити роботи, якщо вони порушуватимуть правила карантину.

Уряд Фіджі оголосив, що зробить вакцинацію проти коронавірусу обов'язковою умовою для роботи в державних і приватних організаціях.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian.

За словами прем'єр-міністра Фіджі Франка Байнімарама, співробітники приватних фірм повинні отримати вакцину від коронавірусу до 1 серпня.

"Неважливо, чи є ви генеральним директором компанії, індивідуальним підприємцем або найманим працівником. Ви повинні пройти вакцинацію, аби продовжити роботу, інакше цей бізнес ризикує бути закритим. Немає щеплення - немає роботи", - заявив він.

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Повідомляється, що держслужбовці мають отримати перше щеплення від коронавірусу до 15 серпня. Якщо людина не отримає дозу вакцини, то такому працівнику треба буде взяти відпустку на 15 днів. Всі держслужбовці повинні зробити щеплення до 1 листопада, інакше їм загрожує звільнення.

Також уряд Фіджі ввів штрафи за порушення карантину - від 20 до 4 000 доларів.

Ситуація з коронавірусом на Фіджі

Загалом на Фіджі виявили 8 661 випадок коронавірусу, 48 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Населення країни становить приблизно 900 тисяч людей.

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Автор: Олег Давигора