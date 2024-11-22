Байден ухвалив одразу кілька серйозних рішень після того, як програв вибори у США і це дарує Україні нові можливості.

Раптове рішення США про дозвіл Україні використовувати західні ракети по цілях на території Росії та про надання протипіхотних мін, хоч і було ухвалене надто пізно, однак це не означає, що це не допоможе переломити хід війни на користь України, пише The Telegraph.

"Тепер, після того як демократи зазнали приниження на виборах у США, [президент США Джо] Байден змінив свою думку, пообіцявши надати Україні якомога більше військової допомоги до того, як залишить свій пост", - ідеться в матеріалі.

Небажання Байдена схвалити використання ракет дальнього радіусу дії, які постачає Захід, за межами українських кордонів було рівнозначним тому, щоб зобов'язати українських військових воювати "зі зв'язаними за спиною руками", пише ЗМІ. Паралельно цьому росіяни безкарно атакували Україну з військових баз і захопили чимало територій на Донбасі.

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Повідомляється, що рішення США було ухвалене в поспішному порядку, щоб не дати окупантам здійснити серйозний прорив оборонних позицій України до моменту, поки Дональд Трамп не повернувся на посаду президента США. Ще й на тлі використання Путіним північнокорейських військових у війні проти України.

"Назріле визнання того, що необхідно зробити більше, щоб запобігти перемозі Путіна - з катастрофічними наслідками для Заходу - означає, що в українців ще є шанс завдати Москві значної поразки", - підкреслюють журналісти.

Водночас кремлівський диктатор Володимир Путін вважає звільнення Курської області одним із головних завдань. Він перший лідер РФ, з часів Другої світової війни, за якого була окупована російська територія.

Видання також пише, що останній спробі Путіна "залякати Захід" не варто надавати великого значення, оскільки в Кремлі всі розуміють, які наслідки спіткають Росію, якщо проти України буде застосовано хоча б одну тактичну ядерну боєголовку.

Інші новини про передачу Україні озброєння

Раніше УНІАН повідомляв, чи змінять хід війни Storm Shadow.

"Вплив Storm Shadows буде досить обмеженим і здебільшого зосереджений навколо Курської області. Це дефіцитний ресурс, вони [Україна] дбайливо ставляться до нього", - сказав військовий експерт.

Крім того, генерал-лейтенант про передачу Україні ракет Tomahawk.

"Ракети, які розроблялися в минулому столітті. Вони застосовуються в локальних війнах американцями і не тільки. Це нові здібності. Безумовно було б дуже добре - на тисячі кілометрів. Це саме те, чого нам не вистачає", - сказав генерал-лейтенант Романенко.

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