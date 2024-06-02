За словами радника прем'єр-міністра Ізраїля, угода є "недосконалою і такою, що потребує значної додаткової роботи".

Ізраїль прийняв рамкову угоду щодо згортання війни в Газі, яку зараз просуває президент США Джо Байден. Про це повідомляє The Sunday Times із посиланням на головного зовнішньополітичного радника прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху Офіра Фалька.

При цьому співбесідник видання назвав угоду "недосконалою і такою, що потребує значної додаткової роботи".

За словами Фалька, пропозиція Байдена була "угодою, на яку ми погодилися - це не дуже добра угода, але ми дуже хочемо звільнення всіх заручників".

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"Є багато деталей, які потрібно опрацювати", - сказав він, додавши, що умови Ізраїлю, включаючи "звільнення заручників і знищення ХАМАС як терористичної організації геноциду", не змінилися.

Як нагадує Reuters, Байден, чия початкова рішуча підтримка наступу Ізраїлю поступилася місцем відкритому засудженню великої кількості загиблих серед цивільного населення, днями оприлюднив те, що він описав як триетапний план, представлений урядом Нетаньяху щодо припинення війни.

Перший етап передбачає перемир’я та повернення деяких заручників, утримуваних ХАМАСом, після чого сторони будуть вести переговори про безстрокове припинення бойових дій для другого етапу, на якому живі полонені будуть звільнені.

"Головною проблемою було те, що Ізраїль наполягав на тому, що він буде обговорювати лише тимчасові паузи у боях, доки ХАМАС не буде знищено. ХАМАС, який не демонструє жодних ознак відступу, каже, що звільнить заручників лише на шляху до остаточного припинення війни", - йдеться у матеріалі.

За словами Фалька, "постійного припинення вогню не буде, доки не буде досягнуто всіх наших цілей".

Конфлікт у Газі - останні новини

Днями президент США Джо Байден розкрив деталі мирного плану Ізраїлю щодо Гази. За його словами, він закликає ХАМАС сісти за стіл переговорів, а уряд Ізраїлю надати своїй переговорній групі "необхідну гнучкість для укладення цієї угоди".

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