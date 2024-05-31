В офісі Біньяміна Нетаньяху розповіли про пропоновану угоду щодо припинення вогню і звільнення заручників.

Ізраїль зробив нову пропозицію, яка включає припинення вогню в секторі Газа, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. Як повідомив президент США Джо Байден у зверненні, її передано Катаром ХАМАСу, пише Sky News.

За словами Байдена, пропозиція складається з трьох етапів:

Перший етап триватиме шість тижнів, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази і звільненням літніх, поранених і жінок-заручниць в обмін на звільнення ув'язнених ХАМАСу.

Другий етап - остаточне припинення бойових дій. США, Єгипет і Катар забезпечать підтримку переговорів.

Третя фаза - почнеться масштабна фаза відновлення Гази, і всі заручники будуть звільнені.

"ХАМАС каже, що хоче припинення вогню. Ця угода - можливість для них довести, що вони дійсно мають намір", - наголосив Байден.

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Він закликає ХАМАС сісти за стіл переговорів, а уряд Ізраїлю надати своїй переговорній групі "необхідну гнучкість для укладення цієї угоди".

"Я знаю, що в Ізраїлі є ті, хто не погодиться з цим планом і закликатиме до продовження війни нескінченно. Вони хочуть окупувати Газу, продовжувати боротьбу протягом багатьох років, і заручники не є для них пріоритетом. Я закликав керівництво Ізраїлю підтримати цю угоду, незважаючи на тиск", - заявив президент США.

Він додав, що настав час закінчити цю війну.

Позиція Ізраїлю

В офісі Біньяміна Нетаньяху розповіли про пропоновану угоду про припинення вогню і звільнення заручників.

У заяві йдеться, що ізраїльський лідер уповноважив переговорну групу представити план того, як вона може домогтися "якнайшвидшого повернення наших викрадених".

Однак далі йдеться про те, що війна в Газі не закінчиться доти, доки не буде досягнуто всіх цілей, включно з "ліквідацією військового і державного потенціалу ХАМАСу".

Не підтверджуючи, чи була ця пропозиція такою самою, як озвучена раніше Джо Байденом, у ній йдеться: "Точна схема, запропонована Ізраїлем, включно з умовним переходом від етапу до етапу, дозволяє Ізраїлю зберегти ці принципи".

Війна в секторі Газа - останні новини

Прокурор Міжнародного кримінального суду направив запит до колегії суддів щодо видачі ордеру на арешт керівництва Ізраїлю та ХАМАС через скоєні обома сторонами воєнні злочини.

Міжнародний суд ООН ухвалив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на місто Рафах у південній частині сектора Газа. Як пише Politico, судді вважають, що наступ несе "безпосередній ризик" для цивільних палестинців.

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