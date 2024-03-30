У Нідерландах зазначають, що це важливий сигнал союзникам НАТО на східному фланзі.

Нідерланди цього літа розмістять у Литві ЗРК великої дальності Patriot. Як повідомляє Міністерство національної оборони Литви, системи розмістять на кілька тижнів – голландська військова частина проходитиме навчання у Литві разом із підрозділами литовської армії.

"Розгортання голландських систем Patriot у нашій країні - чудова новина. Навчання такого типу сприяють реалізації ротаційної моделі ППО НАТО, схваленої на Вільнюському саміті. Ми дякуємо Нідерландам за їх постійний внесок у безпеку Балтійського регіону та Литви зокрема", - сказано в повідомленні.

Також підкреслюється, що участь голландських військових у батальйоні передових сил НАТО, місії повітряної поліції країн Балтії та підрозділі інтеграції сил НАТО має велике значення для безпеки країн Балтії.

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"Цим кроком ми також зміцнюємо нашу співпрацю у сфері протиповітряної оборони", - заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що голландський підрозділ, який прибуде до Литви для навчань, сприятиме підвищенню боєздатності протиповітряної оборони НАТО.

"Це важливий сигнал нашим союзникам на східному фланзі: ви можете розраховувати на Нідерланди, зокрема й у галузі ППО", - сказала вона.

Передбачається, що в ході навчань буде відпрацьовано вміння переміщати системи та підрозділи ППО у гранично стислий термін тощо.

Литва закликає Захід підтримати Україну у боротьбі з РФ

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте закликала країни Заходу допомогти Україні перемогти та не боятися поразки РФ. За її словами, формула перемоги над агресором зрозуміла – мир через силу. Шимоніте сказала, що сукупний ВВП країн Північної Європи та Балтії вищий, ніж у РФ, не кажучи про всі 32 країни-члени НАТО та G7.

Вона впевнена, що результат війни РФ проти України сформує не лише євроатлантичний, а й глобальний безпековий порядок. Як наголосила прем'єр-міністр, світові демократії не будуть у безпеці, де країна з імперіалістичними амбіціями загрожує своїм сусідам, де масові звірства війни залишаються безкарними тощо.

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