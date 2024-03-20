Це робиться за погодженням з іншими партнерами та українськими збройними силами.

Нідерланди виділяють понад 150 млн євро на закупівлю боєприпасів для літаків F-16, які будуть направлені в Україну. Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

За її словами, Нідерланди закуповують боєприпаси повітря-земля для F-16. Ці боєприпаси придбають безпосередньо у промисловості. Крім того, в оборонному відомстві країни повідомили, що відправлять раніше обіцяні винищувачі F-16 до Румунії для підготовки українських та румунських пілотів.

"Це стосується не лише самого літака, а й усіх пов’язаних із ним запчастин та боєприпасів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Нідерланди також роблять внесок у розмірі понад 200 мільйонів євро у сфері дронів. У планах - закупити значну кількість безпілотників ISR і передати їх Україні.

"Це робиться за погодженням з іншими партнерами та українськими збройними силами", - підкреслили у відомстві.

Допомога ЄС Україні - останні новини

У середу, 20 березня, стало відомо, що Іспанія передає Україні 20 танків Leopard. Машини наразі перебувають на консервації, тож знадобиться ще деякий час для їхнього ремонту, перш ніж вони потраплять до Збройних сил України.

Раніше Єврокомісія виплатила Україні перший транш із 50 мільярдів євро макрофіну. Також, як повідомив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, 21 березня Європейська Рада обговорить питання прискорення процесу вступу України до ЄС.

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