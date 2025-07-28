Запланована сума включає і 9 млрд євро на рік на допомогу Україні у її боротьбі з російською агресією.

Німеччина планує подвоїти свій щорічний оборонний бюджет до 162 млрд євро протягом чотирьох років у відповідь на посилення російської агресії в Європі.

Як пише Bloomberg із посиланням на заяву високопоставленого урядовця, мета має бути досягнута до 2029 року, і це значно випереджає ціль НАТО щодо військових витрат у розмірі 3,5% від загального ВВП країн до 2035 року. Примітно, що ця сума включає і 9 млрд євро на рік на допомогу Україні у її боротьбі з російською агресією.

Автори зазначають, що ці цифри підкреслюють, наскільки різко канцлер Фрідріх Мерц і міністр фінансів Ларс Клінгбейль просувають переозброєння країни. Це також є реакцією на безжальні атаки Росії в Україні та побоювання, що США можуть відмовитися від своїх зобов'язань щодо захисту Європи за час президентства Дональда Трампа.

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Правляча коаліція Німеччини вже звільнила видатки на оборону, що перевищують 1% ВВП, від обмеження по державному боргу. Крім того, було створено спеціальний фонд у розмірі 500 млрд євро для будівництва доріг, залізниць, електромереж та шкіл.

"Одним з найбільших викликів для Берліна буде фактичне виділення додаткового військового бюджету з огляду на гострі виробничі проблеми, довгі черги та постійні затримки з великими замовленнями на закупівлю. Серед потенційних закупівель Німеччина розглядає можливість придбання до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer і до 1000 бойових танків Leopard 2 в рамках спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО", – сказано в матеріалі.

Джерела зазначили, що замовлення, які розглядають вищі генерали Бундесверу та міністр оборони країни Борис Пісторіус, може коштувати до 25 млрд євро.

Уряд країни також оприлюднив документ, згідно з яким регулярний бюджет Німеччини на наступний рік включає чистий новий борг у розмірі 89,9 млрд євро. А до 2029 року ця цифра зросте до 126,9 млрд євро.

Європа збільшує витрати на оборону

У Франції прогнозують, що 2030 року в Європі може виникнути масштабний військовий конфлікт через російську загрозу, яка продовжує поширюватися. У цьому звʼязку пропонується збільшити витрати на оборону для переозброєння і підвищення стійкості країни.

Тим часом Bloomberg писало, що одну з країн НАТО звільнили від зобовʼязань витрачати на оборону 5% ВВП. Ідеться про Іспанію. Прем'єр міністр країни Педро Санчес заявив, що його держава може збільшити витрати на оборону до 2,1%.

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