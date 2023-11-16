Сі Цзіньпін не уточнив, коли й де можуть бути надані панди, але, не виключено, що наступна пара тварин прибуде до Каліфорнії.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова знову відправити панд до США як "посланців дружби".

Як повідомляє The Independent, на таку можливість натякнув президент Китаю Сі Цзіньпін після 4-годинної зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом. За даними видання, відповідну заяву президент Китаю зробив у Сан-Франциско під час вечері з представниками бізнесу. Зокрема Сі Цзіньпін сказав, що панди були "посланцями дружби між китайським та американським народами".

"Ми готові продовжити нашу співпрацю зі США у сфері збереження панд і зробити все можливе, щоб задовольнити побажання каліфорнійців, щоб поглибити дружні зв'язки між нашими двома народами", - заявив він.

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При цьому Сі Цзіньпін не уточнив, коли й де можуть бути надані панди, але, не виключено, що наступна пара панд, швидше за все, прибуде до Каліфорнії, ймовірно, до Сан-Дієго.

"Заява була зроблена після того, як три гігантські панди — Мей Сян, Тянь Тянь та їх дитинча Сяо Ці Цзі — були повернуті до Китаю зі Смітсонівського національного зоопарку у Вашингтоні", - констатують журналісти.

Наголошується, що ведмеді давно стали символом американо-китайських зв'язків і вперше були подаровані Пекіном зоопарку у 1972 році. Згодом Пекін передав панд в оренду іншим зоопаркам США.

Панди, 25-річна Мей Сян і 26-річний Тянь Тянь, були привезені до США у 2000 році, їх дитинча народилося через двадцять років. Нещодавно, 8 листопада 2023 року, тварини вирушили у 19-годинний переліт до Ченду.

"Мені сказали, що багато американців, особливо діти, дійсно не хотіли прощатися з пандами й пішли до зоопарку проводжати їх", - сказав Сі Цзіньпін. Він додав, що дізнався про зоопарк Сан-Дієго і людей у Каліфорнії, які "з нетерпінням чекають на повернення панд".

Як нагадує The Independent, Сі Цзіньпін та Байден зустрілися 15 листопада, щоб обговорити Тайвань, військові зв'язки, торгівлю та фентаніл. Сі Цзіньпін погодився допомогти обмежити виробництво незаконного фентанілу, який є смертельним компонентом наркотиків у США.

Високопосадовець адміністрації повідомив агентству Associated Press, що це зрушення стане невдачею для латиноамериканських торговців наркотиками.

"Це врятує життя, і я високо оцінив прихильність президента Сі Цзіньпіна до цього питання", - заявив Байден на пресконференції після зустрічі.

Крім того, президенти досягли угоди про поновлення зв'язку між військовими.

"Це означає, що міністр оборони Ллойд Остін поговорить зі своїм китайським колегою, як тільки хтось буде призначений на цю посаду...", - повідомляє видання.

Згодом аналогічні зустрічі мають відбутися по всьому "військовому ланцюжку командування".

Чиновник заявив, що Байден "дуже ясно дав Сі Цзіньпіну зрозуміти, що подібні контакти між США і Китаєм повинні бути інституціоналізовані та що вони "не робляться як подарунок або позику будь-якій зі сторін".

Байден сказав, що США і Китай більше говоритимуть про штучний інтелект. "Ми збираємося зібрати наших експертів і обговорити питання ризиків та безпеки", - сказав він.

Чому Китай забрав усіх панд зі США

Наприкінці вересня стало відомо, що Китай забирає з США всіх панд через напружені дипломатичні відносини між двома країнами. Вашингтонський зоопарк навіть влаштував прощання зі своїми вихованцями. Нагадаємо, у Китаю монополія на панд і він не продає їх, а віддає в оренду за окрему плату. Йшлося, що Китай поки не має наміру продовжувати договори оренди з зоопарками США. Експерти назвали це "панда-дипломатією".

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