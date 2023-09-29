Панди приїхали в США після нормалізації відносин між країнами, якої вдалося досягти завдяки візиту президента Річарда Ніксона в Китай в 1972 році.

Китай забирає з США всіх панд назад через напружені дипломатичні відносини між двома країнами.

Наприклад, Вашингтонський зоопарк вже влаштував прощання зі своїми вихованцями, які відправляться на батьківщину в грудні, передає Бі-бі-сі. Справа в тому, що у Китаю монополія на панд і він не продає їх, а віддає в оренду за окрему плату. Китай поки не має наміру продовжувати договори оренди з американськими зоопарками. Експерти вже назвали це "панда-дипломатією".

Видання нагадало, що панди приїхали в США після нормалізації відносин між країнами, якої вдалося досягти завдяки візиту президента Річарда Ніксона в Китай в 1972 році.

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"Той факт, що всі панди поїдуть до Китаю до кінця наступного року, має певне значення", - сказала професор Каліфорнійського Saint Mary's College Єлена Сонгстер.

Відносини Китаю та США

Відносини цих двох країн вже деякий час є досить прохолодними. І це недивлячись на те, що нещодавно держсекретар Ентоні Блінкен відвідав Піднебесну.

Влітку розвідка США заявила про те, що китайська допомога Росії грає все більш значущу роль у війні. Китайці вже допомагають агресору запчастинами до винищувачів.

А 20 вересня стало відомо, що Китай активно готується до війни зі США, про що свідчать дані американської розвідки.

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