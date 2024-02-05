Після виявлення захворювання король продовжить виконувати державні обов'язки і працювати з документами.

У короля Великобританії Чарльза III виявили рак, повідомили в Букінгемському палаці.

Захворювання у 75-річного монарха діагностували під час лікувальних процедур, пов'язаних зі збільшенням простати.

Відзначається, що після виявлення захворювання король продовжить виконувати державні обов'язки і працювати з документами. Лікарі порадили королю поки відкласти публічні заходи.

"Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає на рак", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вся королівська родина підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами. Деякий час тому з'являлася інформація, що монархи всіляко допомагають українським біженцям у Великобританії, проте свої дії вони тримають в секреті.

Сходження Чарльза ІІІ на престол

6 травня у Великобританії у Вестмінстерському абатстві пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ.

Церемонію вів архієпископ Кентерберійський. Під час коронації король склав присягу. Чарльзу наділи корону і вручили великий державний меч, дві королівські булави, кулю суверена, посох Святого Едуарда, коронаційну каблучку, а також скіпетр з хрестом і скіпетр з голубом. Після коронації Чарльз ІІІ зійшов на престол і прийняв клятви на вірність від священнослужителів, перів (вищого дворянства) і членів власної сім'ї.

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