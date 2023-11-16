Досі Іспанія була одним з головних донорів зброї для України.

В Іспанії перепризначили на посаді голови уряду лідера Соціалістичної партії Педро Санчеса. Його кандидатуру схвалили більшість депутатів нового складу парламенту, включно з представниками каталонських і баскських сепаратистських партій, пише Euractiv.

Аби заручитися підтримкою сепаратистів, Санчес уклав угоду щодо помилування учасників сепаратистських заворушень 2017 року. Це зустріло гнів правих партій, які вже пообіцяли чинити опір політиці нового/старого прем’єра, в тому числі на рівні ЄС, в Європарламенті.

У своїй промові Санчес анонсував для Іспанії нову еру, в якій уряд приділятиме більше уваги проблемам "багатонаціональності" держави.

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Варто зазначити, що парламентські вибори в Іспанії відбулися ще в липні, але партії, що пройшли до парламенту, довго не могли домовитися про новий склад уряду. Зрештою тривала політична криза скінчилася, коли Санчес пішов на угоду із відверто сепаратистськими силами.

Уряд Санчеса і Україна

Для України перепризначення Педро Санчеса на посаді є загалом хорошою новиною, адже протягом останніх двох років Іспанія була послідовним прихильником політичної та військової підтримки України у контексті російської агресії.

Так, Іспанія періодично надає Україні озброєння. В останньому такому пакеті допомоги були системи ППО, які критично необхідні напередодні очікуваних російських ударів по українській енергетиці. Також Іспанія була однією з тих країн, що надали Україні танки "Леопард 2".

Після саміту НАТО у липні Іспанія добровільно приєдналася до так званих "довгострокових гарантій безпеки" Україні, якими низка країн взяли на себе зобов’язання підтримувати Київ озброєннями.

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