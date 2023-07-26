Внаслідок позачергових виборів в Іспанії жодна з партій не отримала абсолютної більшості.

Іспанія до кінця року головуватиме в Раді ЄС, та перспективи країни, у якій склалася тупікова політична ситуація, проявити лідерство в блоці багатьом видаються примарними, пише Financial Times.

Після позачергових парламентських виборів в Іспанії питання про те, які політичні сили зможуть зрештою сформувати коаліцію, залишається відкритим. Якщо ні в кого не буде достатньо голосів для формування життєздатного уряду, Іспанія проведе нові вибори в грудні або січні, і це будуть треті подібні повторні вибори за вісім років.

Як країна, що головує в ЄС, Іспанія має завдання шукати згоду щодо критичних і політично складних питань, зокрема, щодо змін у фіскальних правилах блоку, що розглядаються, чи допомоги Україні.

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Наразі ЄС обговорює створення фонду у 20 мільярдів євро для фінансування поставок зброї в Україну протягом наступних чотирьох років. Але як довгострокова спрямованість, так і відносно висока ціна збентежили деякі країни-члени, тож на Мадрид покладено обов’язок переконати країни блоку підписати план фінансування. Крім цього, Україна також прямує до переломного моменту у своїй заявці на вступ до ЄС. У жовтні Іспанія має очолити спеціальну зустріч лідерів ЄС у південному іспанському місті Гранада, де обговорюватимуть прогрес України на шляху до офіційних переговорів про вступ.

Чиновники ЄС висловлюють впевненість, що тимчасова адміністрація зможе забезпечити виконання всіх обов’язків країни, що головує, але побоювання з цього приводу є у бізнес-колах та експертної спільноти.

"Вакуум політичної влади ... може затьмарити лідерство Іспанії та ускладнити представлення її ідей іншим членам ЄС", – каже Мігель Феррер, виконавчий віце-президент Іспанської асоціації цифрової економіки.

Схожу думку висловлює керуючий директор по Європі консалтингової компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман.

"Увага буде зосереджена на створенні уряду, а не на забезпеченні політичного та політичного лідерства в Європі", – каже він.

Вибори в Іспанії 2023 - підсумки

29 травня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 23 липня.

За результатами виборів праві партії отримали у Конгресі Генеральних кортесів (нижній палаті парламенту) загалом 169 місць (з них 136 отримала Народна партія Альберто Нуньєс Фейхоо) з 350. При цьому права партія Vox, потенційні союзники Фейхоо, отримали значно гірший, ніж на попередній виборах, результат (33 місця проти 52 в 2019 році).

Соціалістична робітнича партія Іспанії чинного прем’єра Санчеса отримала 122 мандати, її потенційні союзники Sumar – 31.

Відтак, ані ліві, ані праві не мають змоги сформувати коаліцію (необхідно 176 парламентарів), не заручившись підтримкою представників малих регіональних партій (каталонців, басків та ін.).

Засідання нового парламенту відбудеться 17 серпня. За два наступні місяці депутати мають сформувати коаліацію, в протилежному випадку на Іспанію чекають ще одні вибори.

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