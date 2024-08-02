Він заявив, що вони мали б "згнити в катівні".

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв порадив звільненим під час обміну піти на програму із захисту свідків.

Колишній президент Росії заявив, що йому хотілося б, щоб "зрадники Росії згнили в катівні або здохли у в'язниці, як це нерідко і траплялося", але повернути тих, хто працював на країну, було корисніше.

"А зрадники нехай тепер гарячково підбирають нові імена й активно маскуються під програмою захисту свідків", - написав він у своєму Telegram-каналі. Відео дня

Великий обмін між Росією і Заходом

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими. До Сполучених Штатів Америки вдалося повернути журналістів Алсу Курмашеву та Евана Гершковича, а також екс-морського піхотинця Пола Вілана.

Серед звільнених є іноземці та російські опозиціонери, правозахисники і журналісти: Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров, Олег Орлов, Олександра Скочиленко, Лілія Чанишева, Ксенія Фадєєва, Ріко Крігер, Кевін Лік, нДемурі Вороні, Вадим Патрік Шебель і Герман Мойжес.

До Росії повернули вісім осіб, серед яких Вадим Красиков, засуджений у Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Вас також можуть зацікавити новини: