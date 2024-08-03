У Києві бояться, що таємні переговори могли стосуватися не лише обміну кількох десятків ув'язнених.

У Києві з тривогою дивляться на великий обмін заручниками між РФ та країнами Заходу, боячись, що це може бути лише вершиною айсбергу таємних переговорів без відома України. Про це пише The Washington Post (WP).

Видання зазначає, що цей обмін напряму не стосувався України, українські офіційні особи не брали прямої участі в ньому і публічно не коментували. Але масштаб, складність, секретність і важливість обміну не залишилися непоміченими.

У п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков швидко розвіяв будь-які припущення про те, що угода про обмін ув’язненими може призвести до переговорів щодо припинення війни в Україні. Але, як зауважує WP, в Києві вже давно побоюються, що США можуть розпочати таємні переговори з Москвою про можливість такого миру.

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Радник Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі виданню висловив переконання, що Україна зараз "надто незалежна", щоб її обходити стороною під час будь-яких потенційних переговорів і нав’язувати умови припинення вогню.

Однак українці усвідомлюють, що їхня країна виживає за рахунок зброї та грошей, позичених і подарованих з-за кордону, наголошує WP. Якщо будь-яка з цих рятівних ліній буде відрізана, Україна опиниться у великій біді.

З цієї причини інформація про угоду щодо ув’язнених — результат місяців кропітких і складних дипломатичних переговорів між Москвою та Вашингтоном — викликала настороженість деяких українців.

"Є побоювання, щоб це не стало тенденцією", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

WP зазначає, що українці вже мають негативний історичний досвід щодо таких примусів.

"Коли 10 років тому почався конфлікт із Росією, лідери Франції та Німеччини Франсуа Олланд і Ангела Меркель підштовхнули президента України Петра Порошенка до підписання угоди про припинення вогню, відомої як Мінські угоди, на дуже невигідних умовах", – пише WP.

Обмін ув’язненими між РФ і США

Як писав УНІАН, вчора в Туреччині відбувся обмін ув'язненими між РФ і країнами Заходу. Росія видала США американських журналістів Евана Гершковича та Алсу Курмашеву. Також були звільнені з в’язниці і депортовані кілька російських опозиціонерів. Натомість Росія отримала назад ув’язнених в Європі шпигунів і найманих убивць, зокрема кілера Вадима Красикова, який убив у Німеччині чеченського опозиціонера.

Опинившись на волі, російські опозиціонери першою справою закликали Захід послабити санкції проти Росії. Буцімто санкції є "несправедливими и контрпродуктивними".

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