Макрон попросив бути поблажливими.

Західні лідери захищають здатність президента Джо Байдена залишатися на посаді ще один термін.

BBC нагадує, що під час саміту НАТО він двічі серйозно обмовився, представивши президента України Володимира Зеленського як Путіна, а також назвавши своїм віцепрезидентом Трампа замість Камали Гарріс.

Французький лідер Еммануель Макрон після вечері в Білому домі сказав, що провів із Байденом довгу розмову. "Я бачив у ньому президента, який завжди відповідає за свої справи, чітко формулює питання, на яких добре розуміється. Усі ми іноді обмовляємося. Це траплялося зі мною раніше, можливо, трапиться і завтра. Я б попросив вас проявляти поблажливість", - сказав він

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц також сказав, що таке може трапитися з кожним. "Промахи трапляються, і якщо постійно стежити за всіма, то їх можна знайти достатньо", - сказав він журналістам.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту Альянсу неодноразово говорив, що Байден домігся багато чого: "Ми провели два дні на цьому саміті та дійшли до дуже хорошого результату... І я думаю, що йому (Байдену - ред.) слід віддати належне за це".

Прем'єр Канади Джастін Трюдо також заявив журналістам, що для нього було честю і задоволенням працювати з американським президентом. "Глибина досвіду, вдумливість, непохитність Байдена у вирішенні найбільших питань і проблем сучасності - це заслуга тієї роботи, яку ми робимо всі разом", - сказав політик.

Байдена закликають вийти з перегонів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня відбувся перший раунд передвиборчих дебатів Байдена і Трампа. Після цього почалися активні обговорення навколо того, чи здатен чинний президент пропрацювати ще один термін.

Пізніше Байден говорив, що не відмовиться від намірів залишитися в президентському кріслі.

Уже під час виступу на саміті Північноатлантичного Альянсу він випадково представив Володимира Зеленського як "президента Путіна". Політик швидко виправив помилку.

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