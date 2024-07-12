67% респондентів заявили, що Байден повинен піти в сторону і дозволити комусь іншому балотуватися в президенти.

Двоє з трьох американців хочуть, щоб чинний президент США Джо Байден вибув з виборів.

Як повідомляє Newsweek з посиланням на дані опитування ABC News/ Washington Post /Ipsos, тиск на Байдена продовжує зростати після невдалих дебатів 27 червня з екс-президентом та ймовірним кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

Це опитування дуже важливе, оскільки нещодавно Пітер Велч став першим сенатором-демократом, який публічно закликав Байдена піти у відставку. Це може позитивно вплинути на віце-президентку Камалу Гарріс, якщо вона замінить американського лідера як кандидат від демократів. Опитування показало, що Гарріс випереджає Трампа серед усіх дорослих з 49% підтримки проти 46% у республіканців.

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67% респондентів заявили, що Байден повинен піти в сторону і дозволити комусь іншому балотуватися в президенти. Ще 30% переконані, що він повинен продовжувати кампанію, а 3% пропустили запитання.

Згідно з опитуванням, 62% демократів і прихильних до демократів незалежних кандидатів вважають, що Байден повинен піти у відставку. Серед тих, хто був готовий проголосувати за Байдена в листопаді, 54% тепер теж вважають, що він повинен піти у відставку.

У Трампа прихильників не набагато більше - 50% респондентів сказали, що він повинен знятись з виборів, 47% вважають, що він повинен продовжити, і 3% пропустили запитання.

Вибори у США

Як писав УНІАН, в Демократичній партії США посилюється переконання, що Джо Байден має знятися з президентських перегонів та поступитися місцем іншому кандидату.

Відомий голлівудський актор і фінансовий лідер Демократичної партії Джордж Клуні, який минулого місяця був одним із організаторів великого збору коштів для президента США Джо Байдена, тепер вмовляє його не балотуватися на переобрання.

"Ми не збираємося виграти в листопаді з цим президентом. Крім того, ми не виграємо Палату представників і втратимо Сенат. Це не тільки моя думка. Це думка кожного сенатора, члена Конгресу та губернатора, з якими я спілкувався приватно. Кожен, незалежно від того, що він або вона говорить публічно", - пояснив Клуні.

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