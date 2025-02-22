Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що оптимістично налаштований на перемогу під час виборів до Бундестагу. За його словами, він вірить у те, що зможе зберегти свою посаду в уряді, пише Tagesschau.
"Я абсолютно впевнений, що зможу знову перемогти в цьому окрузі (йдеться про виборчий округ в Потсдамі - УНІАН) - як і минулого разу. Настрій для цього відповідний", - зазначив канцлер за день до загальних виборів.
Також Шольц висловив впевненість щодо повторного голосування. За інформацією видання, в опитуваннях соціал-демократи останнім часом поступалися блоку ХДС/ХСС і АдН.
"Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці", - додав політик.
Також він зазначив, що багато хто вирішить віддати обидва голоси за Соціал-демократичну партію Німеччини, "щоб ми були достатньо сильними і щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".
Вибори у Німеччині - останні новини
Раніше Олаф Шольц звинуватив американського мільярдера Ілона Маска у втручанні в політику Німеччини на тлі виборів в країні. За його словами, він непокоїться через те, що Маск "закликає до обрання вкрай правих партій у Європі - не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах".
Водночас кандидат на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоче розмови з Трампом після заяв Ілона Маска про вибори. Він наголосив, що не схвалює спроби когось з орбіти Трампа здійснити таке пряме втручання у вибори в Німеччині.