За словами канцлера Німеччини, цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що оптимістично налаштований на перемогу під час виборів до Бундестагу. За його словами, він вірить у те, що зможе зберегти свою посаду в уряді, пише Tagesschau.

"Я абсолютно впевнений, що зможу знову перемогти в цьому окрузі (йдеться про виборчий округ в Потсдамі - УНІАН) - як і минулого разу. Настрій для цього відповідний", - зазначив канцлер за день до загальних виборів.

Також Шольц висловив впевненість щодо повторного голосування. За інформацією видання, в опитуваннях соціал-демократи останнім часом поступалися блоку ХДС/ХСС і АдН.

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"Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці", - додав політик.

Також він зазначив, що багато хто вирішить віддати обидва голоси за Соціал-демократичну партію Німеччини, "щоб ми були достатньо сильними і щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".

Вибори у Німеччині - останні новини

Раніше Олаф Шольц звинуватив американського мільярдера Ілона Маска у втручанні в політику Німеччини на тлі виборів в країні. За його словами, він непокоїться через те, що Маск "закликає до обрання вкрай правих партій у Європі - не лише в Німеччині, а й у багатьох інших країнах".

Водночас кандидат на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоче розмови з Трампом після заяв Ілона Маска про вибори. Він наголосив, що не схвалює спроби когось з орбіти Трампа здійснити таке пряме втручання у вибори в Німеччині.

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