Також канцлер розповів про своє найсильніше бажання на літо.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відносини західних країн з Росією найближчим часом, швидше за все, будуть визначатися політикою стримування, проте у довгостроковій перспективі потрібно знову укласти договори з країною-агресоркою про роззброєння. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ARD, коли в нього запитали, чи розуміє він те, що німці знову відчувають страх перед "холодною війною".

"Все, що ми робимо, має призвести до того, що для нас знову настане час, коли ми зможемо говорити про контроль над озброєннями між провідними світовими державами. Навіть якщо цей час, як здається, ще дуже далекий", - зауважив політик.

Він підкреслив, що Німеччина "повинна відреагувати" на те, що РФ вийшла "з усіх угод про роззброєння".

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"Ось чому ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто на нас не напав", - зауважив Шольц.

Також в канцлера запитали, чого він найбільше бажає цього літа, на що політик відповів:

"Щоб Росія закінчила цю війну проти України".

Німеччина і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили додаткові Patriot для України. За словами Зеленського, нашій державі потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря, а саме більше систем ППО та літаки F-16.

Водночас Німеччина планує вдвічі зменшити допомогу Україні у 2025 році. Уряд країни планує скоротити військову допомогу до 4 млрд євро з близько 8 млрд євро у 2024 році.

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