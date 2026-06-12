ООН підрахувала кількість українських біженців та переселенців

Багато українців змушені повертатися через вичерпання фінансових ресурсів, а також скорочення чи припинення програм підтримки в країнах Європейського Союзу.

Понад 9,6 млн українців продовжують залишатися біженцями та внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну, розв'язану Росією. Про це йдеться в новому звіті Global Trends Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Згідно з даними організації, станом на кінець 2025 року за межами України перебувало 5,9 млн українських біженців. Більшість із них проживає в європейських країнах. Ще 3,7 млн осіб мають статус внутрішньо переміщених осіб і залишаються на території України.

Крім того, понад 10,8 млн жителів країни потребують екстреної гуманітарної допомоги. В ООН пов'язують це з наслідками війни, зокрема зі зруйнуванням цивільної та енергетичної інфраструктури.

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Разом з тим за останній рік було зафіксовано повернення близько 718 тисяч українців. Йдеться як про людей, які повернулися з-за кордону, так і про тих, хто покинув прифронтові райони і згодом повернувся додому.

Однак в ООН зазначають, що такі повернення не завжди є добровільним вибором. Багато українців змушені повертатися через вичерпання фінансових ресурсів, а також скорочення або припинення програм підтримки в країнах Євросоюзу. При цьому загрози безпеці та ризик нових обстрілів в Україні залишаються на високому рівні.

У глобальному масштабі кількість людей, які вимушено покинули свої домівки через війни, насильство та переслідування, становила 117,8 млн осіб. Це на 4% менше, ніж роком раніше, і стало першим зниженням показника за останнє десятиліття.

За даними ООН, у 2025 році додому повернулися близько 14,7 млн осіб – це другий за величиною показник з 1965 року. Україна увійшла до числа шести країн світу, де було зафіксовано найбільшу кількість повернень біженців та внутрішньо переміщених осіб.

Водночас в організації наголошують, що багато людей поверталися в умовах зруйнованої інфраструктури, обмеженого доступу до базових послуг та загроз для життя, що зберігаються.

У звіті також зазначається, що Україна залишається серед п’яти країн світу з найбільшими потоками біженців та людей, які потребують міжнародного захисту.

Українські біженці

Станом на кінець 2025 року в Європі перебувало понад 20 млн вимушено переміщених осіб, включаючи 5,2 млн українських біженців. Основними країнами, що прийняли українців, залишаються Німеччина, де проживає 23% від загальної кількості біженців з України, та Польща, на яку припадає 19,5%.

Як заявив прес-секретар Європейської комісії Маркус Ламмерт, в ЄС поки що не ухвалили остаточного рішення щодо можливого продовження режиму тимчасового захисту для громадян України після березня 2027 року. Дискусії між Єврокомісією та державами-членами Союзу тривають.

За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової, зараз у країнах Євросоюзу перебувають понад 4 мільйони українців. Люди продовжують виїжджати за кордон, але далеко не такими темпами, як на початку 2022 року. Згідно з даними експерта, станом на 1 березня в країнах Євросоюзу перебувають 4,4 мільйона осіб. В основному це ті, хто виїхав у 2022 році.

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