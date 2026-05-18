ЄС обговорює долю українських біженців після 2027 року

У ЄС досі не вирішили, чи продовжать тимчасовий захист для українців після 2027 року.

У Європейському Союзі поки не ухвалили остаточного рішення щодо можливого продовження режиму тимчасового захисту для громадян України після березня 2027 року. Дискусії між Єврокомісією та державами-членами ЄС наразі тривають. Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Єврокомісії, консультації щодо подальшої долі механізму тимчасового захисту розпочалися ще у березні під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

"Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають", – заявив Ламмерт.

Він також наголосив, що питання стосується як підтримки України, так і мільйонів українських біженців, які нині перебувають у країнах Євросоюзу.

"Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України", – зазначив речник Єврокомісії.

Водночас у Брюсселі поки не ухвалили жодного офіційного рішення.

"На цьому етапі немає рішення", – додав Ламмерт.

Як зазначає видання, Єврокомісія розглядає різні сценарії після завершення чинного терміну дії механізму у березні 2027 року. Серед можливих варіантів – як чергове продовження тимчасового захисту, так і його повне скасування.

Директиву про тимчасовий захист активували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона дозволила мільйонам українців легально проживати в ЄС, отримувати роботу, медичну допомогу та доступ до освіти без проходження стандартної процедури отримання притулку. Наразі механізм діє до 4 березня 2027 року.

За даними нещодавнього дослідження ООН, навіть у разі сценарію так званого "крихкого миру" значна частина українських біженців може залишатися у країнах Європи щонайменше до кінця 2029 року.

Українські біженці в Європі

Слід зазначити, що за даними Євростату кількість українських громадян, які мають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, почала скорочуватися. Протягом березня 2026 року цей показник зменшився на 68 980 осіб. Загальна кількість біженців у березні 2026 року становила 4,33 мільйона осіб. Це на 1,6% менше, ніж було зафіксовано у лютому.

Раніше британський політик, лідер партії "Реформи" Найджел Фарадж заявив, що його партія "серйозно розгляне можливість виходу" з програм для біженців. Фарадж заявив, що влада, очолювана його партією, переважно буде опікуватися "потребами місцевих жителів".

