Київ просить ЄС позбавити статусу біженця українських чоловіків від 23 років, - єврокомісар

Саму програму тимчасового захисту офіційно планують продовжити аж до березня 2028 року.

У Європейському Союзі обговорюють можливість позбавити українських чоловіків мобілізаційного віку права на тимчасовий захист. Як підкреслив єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, йдеться про громадян віком від 23 до 60 років.

"Це також те, про що нас просять українці", – додав він на конференції після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, пише DW.

Під час дискусії учасники уважно вислухали міністрів тих країн, які прийняли найбільшу кількість біженців, зокрема Чехії, Німеччини, Польщі, Австрії та країн Балтії. За його обіцянкою, вже в найближчі тижні Єврокомісія підготує офіційний план із чітким описом подальших кроків та правил дії статусу захисту.

Відео дня

Щоб ці зміни набули чинності, їх має затвердити кваліфікована більшість країн-учасниць ЄС.

Програма тимчасового захисту для громадян України – що відомо

Паралельно з цим у Брюсселі досягли згоди з головного питання: програму тимчасового захисту для громадян України загалом планують продовжити до березня 2028 року. Цю інформацію за підсумками засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ підтвердив заступник міністра з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес.

При цьому він пояснив, що багато європейських столиць наполягають на коригуванні умов надання цього статусу для окремих категорій.

"Зустріч продемонструвала абсолютну одностайність у підтримці України", – зазначив чиновник. Він вважає, що це дозволить ухвалити рішення на благо українців, яке водночас позбавить від надмірного тиску ті держави, які приймають у себе біженців".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Єврокомісія планує продовжити захист українців у ЄС, але на чоловіків може чекати неприємний сюрприз.

Вас також можуть зацікавити новини: