МЗС анонсувало засідання Ради Україна-НАТО.

У Франції засудили російську ракетну атаку на Дніпро, під час якої окупанти застосували балістичну ракету "Орешник".

Речник міністерства закордонних справ також сказав журналістам, що погрози кремлівського правителя Путіна на адресу європейських країн та держав-членів НАТО є неприйнятними. Це лише підтверджує ескалаційну позицію Росії, цитує представника МЗС Le Monde:

"У вівторок відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, на якому члени Альянсу зможуть підняти це питання. У цій ситуації є лише один агресор - Росія, і лише одна жертва - Україна".

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Удар по Україні новою ракетою

Нагадаємо, 21 листопада Дніпро опинилося під черговою ракетною атакою. За даними ЗСУ, росіяни вперше задіяли міжконтитентальну балістичну ракету.

Кремлівський правитель Путін пов'язав цю атаку з українськими ударами по території Росії, які тепер завдають західною зброєю. Він почав погрожувати, що готовий завдавати ударів по військовим об'єктам інших країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін знову пішов на ескалацію, фактично "плюнувши в обличчя" тим, хто хоче добитися мирного завершення війни між країнами.

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