Нелегальна вечірка у Бристолі у розпал пандемії коронавірусу пройшла у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Суд у Бристолі засудив п’ятьох учасників нелегального рейву, що пройшов у місті 31 жовтня у розпал пандемії, до тюремного ув'язнення за перешкоджання поліції, фізичні напади і відмову покидати територію.

Про це пише BBC.

Читайте такожThe Guardian: Велика Британія тріщить по швах, розпад країни почавсяГромадяни, які відмовлялися покидати територію та ображали правоохоронців, відбулися місячним ув’язненням. Водночас 22-річний хлопець, який напав на працівників екстрених служб, був засуджений до 1,3 року в’язниці та виправних робіт.

Нелегальна вечірка у Бристолі у розпал пандемії коронавірусу пройшла у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у закритому приміщенні. В ній взяли участь понад 700 людей.

Правоохоронці, які вимагали громадян покинути місце зібрання, зіткнулися з шокуючим рівнем ворожості, пишуть ЗМІ. Британці відмовлялися виконувати накази поліції, унаслідок чого між гостями вечірки та правоохоронцями сталися сутички.

Розслідування тривало півроку. У лютому суд оштрафував на 3 тисячі фунтів шістьох людей за різні правопорушення.

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Автор: Яна Ставська