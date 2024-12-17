Замах стався у 2021 році під час візиту Понтифіка до Іраку.

Папа Римський Франциск мав високі шанси загинути під час поїздки до Іраку в 2021 році. Терористи-смертники планували його вбити, але їх вчасно ліквідували. Про це пише Sky News із посиланням на автобіографічну книгу понтифіка.

Коли Франциск прибув до Багдада, британська розвідка повідомила іракській поліції, що жінка з вибухівкою прямує до Мосула та планує підірвати себе під час візиту Папи до цього міста.

"Вантажівка швидко прямувала туди з тим самим наміром", — каже 88-річний Франциск у книзі "Надія: автобіографія".

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У книзі Папа сказав, що пізніше запитав службу безпеки Ватикану, що сталося з терористами-смертниками.

"Командир лаконічно відповів: "Їх тут уже немає". Іракська поліція перехопила їх і змусила їх вибухнути. Це мене також вразило: навіть це є отруйним плодом війни", — пише Франциск.

Поїздка до Іраку в березні 2021 року була першим візитом Папи в цю країну. Північне місто Мосул було фактичною столицею бойовиків "Ісламської держави", чиє жахливе правління значною мірою знищило християнські громади регіону.

Інші новини про Папу Римського

Як писав УНІАН, днями у Ватикані пройшла зустріч Папи Римського Франциска з митрополитом київським і всієї України Епіфанієм, предстоятелем Православної Церкви України (ПЦУ). Це був перший візит Епіфанія до Ватикану як глави ПЦУ. А сама "приватна зустріч і братерське спілкування з Папою Франциском" була "теплою" та "неймовірно щирою".

Також ми розповідали, що Францискпід час молитви про "довгоочікуваний мир для українського і російського народів" назвав українців і росіян "двоюрідними братами". Досі він молився за мир саме для українців, але не для росіян, які напали на Україну.

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