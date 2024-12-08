Зокрема Папа Римський закликав молитися за тих людей у світі, які страждають від війни.

Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на усіх фронтах, які є у світі, включаючи й Україну, повідомляє Vatican News.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході - в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, - в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни", - зазначив він під час своєї промови після проказування молитви "Ангел Господній" 8 грудня.

Крім того, Папа Римський помолився за засуджених до страти в США, аби їхнє покарання змінили.

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"Молімося за те, щоб їхнє покарання було змінене. Згадаймо про цих наших братів і сестер та просімо в Господа благодаті врятувати їх від смерті", - додав понтифік.

Останні заяви Папи Римського щодо України

Раніше понтифік закликав молитися за українців через майбутню зиму. За його словами, український народ "стоїть на порозі важкої зими". Зокрема він попросив молитися також за українських дітей та підлітків.

Також у вересні Папа Римський відреагував на російські обстріли української енергетики. Він зазначив, що такі атаки спричинили смерті та поранення, а також залишили понад мільйон людей без електрики та води.

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