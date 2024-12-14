Як зазначив посол України у Ватикані Андрій Юраш, це перший візит Епіфанія до Ватикану як глави церкви.

У Ватикані пройшла зустріч Папи Римського Франциска з митрополитом київським і всієї України Епіфанієм, предстоятелем Православної Церкви України (ПЦУ).

Як повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній, з Франциском він обговорив "важливість єднання зусиль всіх людей доброї волі для досягнення справедливого миру для України і Європи".

Як зазначив посол України у Ватикані Андрій Юраш, це перший візит Епіфанія до Ватикану як глави ПЦУ. А сама "приватна зустріч і братерське спілкування з Папою Франциском" була "теплою" та "неймовірно щирою", зазначив Юраш у Х.

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Український дослідник Ватикану Павло Смицнюк наголосив, що хоча візит мав неофіційний характер, це "не зменшує його важливості", передає Голос Америки. "З боку Ватикану не існує якоїсь процедури "визнання" інших церков. Як правило, все починається з неофіційних зустрічей, кореспонденції, згоди взяти участь в спільних заходах, тому ця зустріч дуже важлива", – пояснив Смицнюк.

Він підкреслив, що раніше Ватикан не виявляв бажання спілкуватися з попередницями ПЦУ. Дослідник додав, що після початку російської агресії Папа Римський намагається бути посередником, допомагає у поверненні з РФ викрадених дітей і українських полонених.

Видання зазначило, що про цю зустріч розгорнутої інформації надано не було. І як пояснив Смицнюк, це пов'язано з тим, що з одного боку Папа погоджується на прямий діалог з ПЦУ, бо розуміє, що "якщо він хоче грати роль у припиненні російської агресії проти України, він мусить вибудовувати відносини з найбільшою православною церквою в Україні", а з іншого боку, він має вести цей діалог з ПЦУ так, щоб не наражатися на гнів Кремля.

Заяви Папи Римського про війну в Україні

8 грудня Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на усіх фронтах, які є у світі, включаючи й Україну.

Раніше понтифік закликав молитися за українців через майбутню зиму. Він зазначав, що український народ "стоїть на порозі важкої зими".

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