Папа Римський помолився не тільки за українців, а й за росіян.

Папа Римський Франциск уперше відвідав французький острів Корсика, де підніс молитви до "Пресвятої Богородиці" - про "довгоочікуваний мир для українського і російського народів" -, назвавши українців і росіян "братами".

"Вони ж брати, двоюрідні брати. Нехай знайдуть спільну мову! Війна - це завжди поразка. Миру всьому світу!", - заявив Папа Римський, пише Vatican News. Хоча раніше у своїх молитвах він згадував виключно український народ, періодично зустрічаючись з українськими діячами, включно з президентом України Володимиром Зеленським та Першою леді Оленою Зеленською.

Крім того, він також закликав міжнародне співтовариство молитися за мир у всьому світі, бажаючи припинити вогонь по всьому світу до Різдва.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський відповів на критику Папи Римського з приводу заборони УПЦ МП, заявивши, що його команда від початку повномасштабної війни вже зустрічалася з представниками Ватикану, говорячи про небезпеку російської церкви. Однак це потрібно продовжувати й надалі.

Крім того, союз Трампа, Орбана і Папи Римського може примусити Київ до поступок РФ. "Останні роки Угорщина веде самотню боротьбу за негайне припинення вогню і мир в Україні. Єдиним союзником був Святіший Отець Папа Франциск, який виступав у тому самому напрямку і займався мирною дипломатією", - заявив посол Угорщини у Ватикані.

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