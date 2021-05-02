Папа Римський Франциск побажав християнам втіхи та миру.

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем.

Як повідомляє Радіо Ватикану, після недільної молитовної зустрічі з вірянами, які зібралися на площі Святого Петра, Папа Римський привітав християн, які сьогодні святкую Воскресіння Христове.

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«Надсилаю свої найкращі вітання нашим братам і сестрам православних церков та католицьких східних і латинських церков, які сьогодні, згідно з юліанським календарем, відзначають свято Великодня.

Нехай же Воскреслий Господь наповнить їх світлом і миром та втішить спільноти, які перебувають в дуже тяжких ситуаціях. Благодатного їм Великодня!», – сказав Папа Франциск.

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Автор: Інна Андаліцька