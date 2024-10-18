Як сказав правитель РФ, оминути рішення МКС дуже легко - достатньо підписати двосторонню угоду.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) не має універсального значення, адже його не визнають ані Росія, ані США, ані Китай. Про це заявив правитель РФ Володимир Путін, повідомляють росЗМІ.

Зокрема, за словами диктатора, оминути рішення МКС дуже легко - достатньо підписати двосторонню угоду між Росією та Бразилією, і тоді "не буде питань із ордером МКС".

Водночас Путін повідомив, що цього року не поїде на саміт G20 до Бразилії, "щоб не зривати саміт". До того ж він нібито вважає "Велику двадцятку" "корисним форумом, якщо його не політизувати".

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Як сказав Путін, влада РФ визначить, хто на високому рівні представить інтереси країни-агресора на саміті G20.

Ордер МКС на арешт Путіна - останні новини

На початку вересня російський диктатор Володимир Путін прибув у Монголію, але його не заарештували - попри визнаня цією країною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. За інформацією Bloomberg, Путін отримав гарантії, що його не затримають під час візиту до Монголії за ордером МКС.

Згодом прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що Монголія повинна пояснити, чому не арештувала Путіна.

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