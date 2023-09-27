Відзначається, що у Києва нібито є можливість провести необхідний ремонт перед використанням.

Парламент Болгарії підтримав постачання Україні ракет до зенітно-ракетних комплексів С-300. Софія не може полагодити їх, але запевняє, що Київ на це здатний, після чого зможе використовувати для захисту.

Видання Sofia Globe пише, що голосування в болгарському парламенті відбулося 27 вересня за зачиненими дверима. Відзначається, що перед прийняттям рішення відбулися дебати, які тривали понад три години. Точний результат закритого голосування невідомий.

При цьому частина обговорення була у відкритому форматі. Засідання закрили, щоб заслухати болгарського головнокомандувача, адмірала Еміля Єфтімова і другого заступника командувача ВПС, бригадного генерала Петіо Мірчева.

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Депутат від "Руху за права і свободи" Делян Пеєвські повідомив журналістам, що рішення було схвалено, але проти нього виступила прокремлівська партія "Відродження", а представники Болгарської соціалістичної партії покинули палату під час закритої частини засідання.

В ході відкритої частини дебатів глава парламентського комітету з оборони Христо Гаджев заявив, що мова йде про боєприпаси, що вийшли з ладу, які навіть виробник не зміг відремонтувати, так як вони занадто старі. При цьому він запевнив, що кількість ракет, які будуть надані Україні, мінімально і жодним чином не поставить під загрозу боєготовність болгарської армії.

Додаткова перевага для болгарських військовослужбовців полягає в тому, що більше не треба зберігати непридатні боєприпаси. Гаджев заявив, що державі слід зосередитися на придбанні нових зенітно-ракетних комплексів.

Представники "Відродження" назвали рішення про передачу Україні несправних С-300 державною зрадою.

Варто зазначити, що є інформація, що несправні саме компекси С-300, а самі ракети типу 5В55Р, які використовують для цих ЗРК, ремонту не потребують і перебувають у бойовому стані.

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Влітку 2023 року в Болгарії заявили про готовність приєднатися до "снарядної коаліції" для постачання Україні боєприпасів. У травні країни ЄС вирішили відправити мільйон 155-міліметрових снарядів і ракет для ЗСУ.

У серпні болгарський депутат Івайло Мірчев заявив, що Софія передасть Києву близько 100 бронетранспортеріву вересні.

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