За словами очевидців, кілька жертв потрапили в пастку під перевернутими вагонами.

В результаті сходу з рейок пасажирського поїзда в Єгипті загинули щонайменше 32 людини, ще 109 отримали травми.

Інцидент стався в провінції Кальюбія на північ від Каїра, повідомляє місцевий телеканал Al Arabiya.

Поїзд прямував до Каїра з міста Мансура, вісім вагонів перекинулися недалеко від залізничної станції в місті Бенха. Загальне число пасажирів поїзда поки не відоме.

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За словами очевидців, кілька жертв потрапили в пастку під перевернутими вагонами.

Міністр транспорту і комунікації Камель аль-Вазір виїхав до місця події невдовзі після того, як дізнався про аварію.

Причину трагедії з'ясовуватиме спеціальна комісія. Al Arabiya повідомляє, що влада заарештувала машиніста поїзда, його помічника, а також ще 8 осіб.

Аварія поїздів у Єгипті: що відомо

У п'ятницю, 26 березня, у Єгипті зіткнулися два потяги.

Аварія сталася недалеко від міста Тахта на березі Нілу, приблизно в 365 км на південь від Каїра.

За останніми даними, в результаті катастрофи загинули щонайменше 32 людини і 91 постраждала.

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Автор: Олександр Топчій