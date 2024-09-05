Дурову заборонили виїжджати з Франції до березня 2025 року, - ЗМІ

Суд розбив заставу у розмірі п'яти мільйонів євро на частини. Одну п'яту мільярдер має заплатити негайно.

Засновнику Telegram Павлу Дурову заборонили залишати Францію протягом шести місяців - до березня 2025 року.

Як пише французький журнал Paris Match з посиланням на інформовані джерела, суд розбив заставу у розмірі п'яти мільйонів євро на частини: один мільйон мільярдер має внести відразу, решта 4 - виплачувати п'ятьма щомісячними платежами.

Як розповіло одне з джерел, що офіс Telegram "ніколи не отримував повідомлення про розшук" Дурова. Натомість був ордер на обшук, а не на арешт його очільника.

Відео дня

Журнал називає Дурова кіберповелителем світу, який щоранку "починає з 200 віджимань і 100 присідань, перш ніж прийняти крижану ванну". У Дубаї він орендував віллу в 1400 "квадратів" за 84 тисячі доларів на місяць. Тепер же Дуров дав вказівки помічникам знайти йому житло в Парижі - і "бюджет не обмежений", кажуть джерела.

Затримання Павла Дурова

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Франції затримали генерального директора і засновника Telegram Павла Дурова. Його звинувачують у неналежній модерації месенджера і відмові від співпраці з французькими правоохоронцями.

Команда Telegram випустила заяву, в якій повідомляється, що вони дотримуються законів Євросоюзу, а самому Дурову нема чого приховувати. Тим часом у Верховній Раді знову порушили питання введення регулювання російського месенджера в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: