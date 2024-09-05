Диктатор заявив, що бачився з ним багато років тому, а перед арештом нібито не мав з ним жодних контактів і зустрічей.

Диктатор Володимир Путін вперше прокоментував затримання мільярдера російського походження, засновника Telegram Павла Дурова у Франції. Правитель РФ переконує, що нібито й не знав, де мешкає бізнесмен.

Як заявив диктатор під час виступу на "Росконгресі", він зустрічався з Дуровим "багато років тому". Та й загалом, переконує Путін, він досить часто зустрічається з представниками бізнесу. Під час тієї зустрічі Дуров нібито ділився планами щодо розвитку свого бізнесу. Після цього Путін і Дуров нібито не мали особистих контактів та зустрічей, зокрема у Баку, перед арештом бізнесмена.

"Навіщо нам зустрічатися у Баку, я не розумію. Я навіть не знав, що він там перебуває. Гадки не мав про це... Якби у нього було якесь бажання, ми могли б зустрітися з ним у Москві. Я виходив з того, що він живе у Москві, по-моєму... У нас до нього ніяких претензій не було", - заявив диктатор.

На уточнення про те, що Дуров мешкав у Дубаї, Путін з усмішкою заявив, що там живуть "люди світу, мільярдери, які можуть собі це дозволити".

Путін зазначив, що до Дурова мали претензії інші країни щодо використання його платформи зловмисниками з різними цілями. Він додав, що у Росії могли б бути до нього теж питання щодо цього. Втім, диктатор вважає, що тоді необхідно затримувати засновників всіх подібних платформ, а не "вибірково" лише Дурова.

Затримання Павла Дурова

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Франції затримали генерального директора і засновника Telegram Павла Дурова. Його звинувачують у неналежній модерації месенджера і відмові від співпраці з французькими правоохоронцями.

Команда Telegram випустила заяву, в якій повідомляється, що вони дотримуються законів Євросоюзу, а самому Дурову нема чого приховувати. Тим часом у Верховній Раді знову порушили питання введення регулювання російського месенджера в Україні.

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