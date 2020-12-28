Крім того, в пандемію збільшилася кількість злочинів, пов'язаних з крадіжкою майна.

Педофіли стали активніше діяти в Інтернеті під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожУ Франції заарештували італійського педофіла, якого підозрюють у 160 зґвалтуванняхПро це пише DW з посиланням на дані європейського поліцейського агентства (Європолу).

Кількість злочинів, скоєних на сексуальному грунті щодо дітей в Інтернеті, значно зросла з початку пандемії.

За словами глави Європолу Катрін де Болль, злочинці активніше намагаються вступити в безпосередній контакт з дітьми, які набагато більше часу проводять в Інтернеті під час ізоляції. Вона підкреслила, що зростання активності педофілів викликає у неї сильну тривогу.

Крім цього, в пандемію збільшилася кількість злочинів, пов'язаних з крадіжкою майна, продажем контрафактного санітарного обладнання та кібератак на лікарні.

Коронавірус у світі: статистика

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 80 мільйонів.

Від хвороби померли понад 1,7 мільйона осіб.

Одужали понад 45 мільйонів людей.

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Автор: УНІАН