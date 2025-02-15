Кіт Келлогг зробив заяву про те, на які поступки повинна буде піти Росія.

Росії необхідно буде піти на територіальні поступки, а також скоротити свої збройні сили і відмовитися від їхнього використання в майбутньому, заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлогг.

За його словами під час зустрічі з главами МЗС Британії, Польщі та України, на поступки "може піти й Україна". Крім того, Келлогг оцінив, наскільки ефективними зараз є санкції проти РФ.

"Вони на рівні 6 із 10. Але їхня реалізація на рівні - 3 із 10. Потрібні такі санкції, які б'ють по економіці. Ми таке робили в минулому з Іраном, ми накладали санкції, які дуже сильно зламали цю країну", - підкреслив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський запропонував Келлоггу поїхати з ним на фронт. "Американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, зрозуміти реалії не під чиїмось впливом, а самим побачити це...", - повідомив президент України.

Крім того, Келлогг припустив, коли має закінчитися війна в Україні. "Президент Трамп менше 30 днів в офісі, і за останні 30 днів ми досягли більше, ніж остання адміністрація за три роки", - наголосив він.

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