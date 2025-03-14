Пєсков заявив, що "обережний оптимізм" США щодо врегулювання війни в Україні виправданий.

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував зустріч російського лідера Володимира Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Зокрема, він заявив, що Віткофф надав Росії "додаткову інформацію, і також через нього Путін передав "додаткові сигнали" для Трампа. Пєсков також заявив, що "обережний оптимізм" США щодо врегулювання війни в Україні виправданий.

Коментуючи майбутню розмову Путіна і Трампа, Пєсков зазначив, що точний час розмови поки не погоджено.

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"Після того як пан Віткофф уже всю інформацію доведе до свого глави держави, вже потім будемо визначатися з термінами проведення розмови. Розуміння, що така розмова потрібна, є з двох сторін", - сказав Пєсков.

Пєсков також спростував публікацію NBC News про те, що спецпосланця США по Україні Кіта Келлога усунули від переговорів через вимогу Москви.

Переговори Росії та США

Також повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц провів телефонну розмову з російським колегою Сергієм Шойгу про припинення вогню в Україні. Також

Також спецпосланець США Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів із Путіним

Волц розповів, що адміністрація Трампа має "обережний оптимізм" після останньої зустрічі з українськими представниками в Джидді (Саудівська Аравія) і заяви Путіна про умови завершення бойових дій. Він додав, що Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віткофф розповість йому про результати переговорів у Росії.

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