Віткофф під час візиту до Москви має намір "переконати" Росію підписати угоду про припинення вогню в Україні.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц поговорив телефоном із російським колегою, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, відповідаючи на запитання журналістів про припинення вогню в Україні. Про це пише "Голос Америки".

"Українці погодилися на припинення вогню. Українці погодилися на мирний план, який був запропонований учора в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки, з яким я щойно поговорила. Він повідомив мені, що сьогодні він поговорив телефоном зі своїм російським колегою. Команда президента продовжує працювати", - повідомила Левітт.

Вона також додала, що "як усі знають, [Стів] Віткофф [спецпосланець президента США на Близькому Сході] вирушає до Москви пізніше цього тижня".

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"Ми закликаємо росіян підписати цей план", - сказала Левітт.

Зазначається, що Віткофф під час візиту до Москви має намір "переконати" Росію підписати угоду про припинення вогню в Україні.

Джерела повідомляють, що Волц говорив із Сергієм Шойгу в телефонному режимі й обговорювали, зокрема, питання припинення вогню в Україні.

Прес-секретар не стала відповідати на запитання, чи планує Трамп провести телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. За її словами, якщо це станеться, президент про це повідомить.

Переговори щодо миру в Україні

Президент США Дональд Трамп сказав, що отримав "позитивні повідомлення" про можливе припинення вогню і що представники США вирушають у Росію для обговорення 30-денного перемир'я у війні з Україною. Він зазначив, що розраховує на припинення вогню, проте наразі це залежить від Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати в середу зв'яжуться з російською стороною і обговорять питання про 30-денне припинення вогню і кроки до завершення конфлікту.

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