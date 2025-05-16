У Стамбулі делегація України порушить можливість прямої зустрічі Зеленського і Путіна, пишуть ЗМІ.

Україна готова до прямих переговорів з Росією на найвищому рівні, а Росія повинна виявити готовність до конкретних дій гуманітарного характеру для того, щоби зробити мир можливим. Про це заявив Рустем Умєров, міністр оборони і глава делегації України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Зокрема, у Стамбулі українська сторона провела зустріч з представниками США, Великої Британії, Німеччини і Франції. На ній були скоординовані позиції перед сьогоднішніми переговорами з російською делегацією в Стамбулі.

Як зазначив Умєров, українська сторона підтвердила свою відданість мирним зусиллям, підкреслюючи конструктивні кроки, зроблені в останні тижні та місяці.

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"Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні", - повідомив Умєров.

За його словами, сьогодні делегація України прибула до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру.

"Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких - повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх", - наголосив міністр оборони.

Він подякував партнерам - США, Франції, Великій Британії та Німеччині - за їхню підтримку у просуванні мирного процесу. Також висловив вдячність Туреччині за сприяння в організації сьогоднішньої зустрічі та за створення платформи для переговорів, а також за активну участь у досягненні справедливого миру для України.

"Ми продовжуємо нашу боротьбу за справедливий і тривалий мир і не припиняємо зусиль для його досягнення", - додав Умєров.

Водночас, як повідомляє Reuters з посиланням на українське дипломатичне джерело, делегація України на переговорах із представниками РФ тему забезпечення припинення вогню зробить пріоритетною. Хоча, за словами українського джерела, існує необхідність у "заходах зі зміцнення довіри".

Учасники переговорів від України також порушать питання про можливість зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним у форматі "віч-на-віч".

"Ми розуміємо, що для того, аби будь-яка дипломатія була результативною, існує потреба у припиненні вогню. Справжньому, надійному і добре контрольованому... Також є потреба у гуманітарних заходах зі зміцнення довіри, таких як повернення українських дітей, затриманих цивільних, обмін військовополоненими за принципом всіх на всіх", - повідомило джерело.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у мережі X, росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком, коли вони вимагали від України капітуляції.

"Але все, що повʼязує з цим перемовини - це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", - наголосив Єрмак.

Переговори у Стамбулі: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори голови Офісу президента України Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.

Також відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Державний секртеар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що у нього немає великих очікувань щодо зустрічі представників України та Росії у Стамбулі.

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