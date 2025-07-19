Разом з тим зараз ведеться робота над ще одним обміном полоненими.

Україна запропонувала Росії провести нову зустріч на рівні делегацій вже наступного тижня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, наразі триває "розмова" з російською стороною щодо продовження обмінів полоненими, про які було домовлено під час попередніх зустрічей в Стамбулі.

"Зараз команда працює над ще одним обміном", – повідомив президент.

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Крім того, за словами Зеленського, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров запропонував росіянам провести нову зустріч вже наступного тижня.

"Переговорну динаміку треба збільшувати, треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатись від рішень. Обмін полоненими, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир", – сказав очільник держави.

Переговори в Стамбулі і ультиматум Трампа

Як писав УНІАН, 16 травня Україна та Росія провели у Стамбулі зустріч на рівні делегацій. Планувалося, що це буде початок предметних переговорів про мир, однак росіяни лише повторили свої старі вимоги капітуляції та пригрозили нескінченною війною.

2 червня відбувся другий раунд переговорів, на який обидві сторони мали привезти конкретні пропозиції щодо переходу до режиму тиші на фронті. Однак і цього разу росіяни висунули неприйнятні вимоги, як от передача чотирьох українських регіонів Росії лише як умову для початку предметних переговорів про мир.

Після того, як усім стало зрозуміло, що РФ не налаштована на пошук шляхів до миру, президент США Дональд Трамп 14 липня виставив Росії ультиматум: або Москва і Київ про щось домовляються у найближчі 50 днів, або по закінченні цього строку проти Росії та її союзників запровадять нові жорсткі санкції.

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