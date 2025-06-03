Переговори у Стамбулі провалились, РФ висунула свої 'звичайні' вимоги', - FT

Українські чиновники отримали меморандум від Москви безпосередньо у Стамбулі, що ускладнило процес ознайомлення з документом.

У понеділок у Стамбулі відбувся другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією, які завершилися без значущого прогресу. Росія надала Україні так званий "мирний меморандум", у якому повторила свої "звичайні" умови, що фактично означають вимогу капітуляції України. Про це пишуть Axios та Financial Times з посиланням на українських чиновників.

Російська сторона наполягає на виведенні українських військ із захоплених Росією територій — Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя — та накладанні обмежень на українські Збройні сили, включно з відмовою від вступу до НАТО. Ці умови залишаються незмінними, незважаючи на нові пропозиції України щодо повного припинення вогню, гарантій безпеки та територіальної цілісності країни.

Українська делегація під керівництвом міністра оборони Рустема Умєрова представила меморандум із вимогою повного і безумовного припинення вогню, гарантій та заходів зміцнення довіри. Водночас Росія відмовилася публічно оприлюднити свої вимоги до початку переговорів і, як і раніше, ігнорує вимогу припинити вогонь.

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Голова російської переговорної групи Володимир Мединський назвав звинувачення у викраденні українських дітей пропагандою. Він також запропонував обмежене припинення вогню на кілька днів у окремих районах, що не відповідає українській вимозі про повне припинення бойових дій.

Під час переговорів делегації не потиснули один одному руки, а єдина домовленість — це черговий обмін полоненими. Росія погодилася передати Україні 6000 тіл загиблих і щонайменше 1000 військовополонених, Україна — звільнити усіх полонених віком до 25 років та тих, хто перебуває у важкому стані.

Українські посадовці закликають провести саміт лідерів України, Росії та США, але Кремль поки що відмовляється від такої зустрічі, заявляючи, що вона можлива лише після реальних результатів переговорів у Стамбулі.

Переговори у Стамбулі - це потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, переговори у Стамбулі 2 червня 2025 року між Україною та Росією завершилися без прориву. Росія повторила свої жорсткі вимоги — виведення українських військ із окупованих регіонів і обмеження ЗСУ, фактично наполягаючи на капітуляції.

Україна вимагала повного припинення вогню, гарантій безпеки та збереження суверенітету. Єдина домовленість — черговий обмін полоненими. Особиста зустріч лідерів поки що не планується.

Максималістські позиції Путіна на переговорах стали ударом і по іміджу Дональда Трампа. Аналітики кажуть, що тепер Трамп змушений діяти рішучіше.

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