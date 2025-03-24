На зустрічах обговорюватимуть деталі припинення атак на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру.

Американська і російська делегації почали переговори в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, про часткове припинення вогню в Україні.

При цьому очікується, що після цієї зустрічі відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України, пише The Guardian.

Видання зазначає, що на окремих зустрічах обговорюватимуть деталі припинення атак на енергетичні об'єкти і цивільну інфраструктуру, а також припинення атак у Чорному морі для забезпечення безпеки торгового судноплавства.

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Лідер Росії Володимир Путін минулого тижня погодився припинити удари по енергетичних об'єктах України на 30 днів після телефонної розмови з Дональдом Трампом.

Однак все ще зберігається плутанина щодо того, що є енергетичною інфраструктурою. Також Київ наполягає на розширенні захисту на залізниці та порти, пише видання.

Переговори в Саудівській Аравії

23 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій США та України. Після них міністр оборони Рустем Умеров сказав, що "розмова була конструктивною і змістовною - обговорили ключові питання, зокрема, в енергетичній сфері".

Перед переговорами з РФ стало відомо, що делегація США домагатиметься прогресу в питанні припинення вогню в Чорному морі та широкого припинення насильства в Україні.

Представник Кремля Дмитро Пєсков розмито говорив, що окрім відновлення зернової угоди, обговорюватимуться інші "нюанси" та "аспекти" припинення війни проти України.

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