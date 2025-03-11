Також Волтц повідомив, що відбудуться зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Великої сімки" та з генсеком НАТО.

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц анонсував зустріч представників адміністрації Сполучених Штатів з російською стороною, міністрами закордонних справ країн "Великої сімки" та генсеком НАТО. Про це він сказав за підсумками зустрічі представників України та США в Саудівській Аравії 11 березня.

"Ми збираємося зустрітися з російською стороною щодо подальших кроків. Найближчими днями я поговорю зі своїм російським колегою. У найближчі кілька днів міністр Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ країн "Великої сімки". У четвер до Білого дому прибуде генсек НАТО. І ми розвиватимемо процес далі", - зазначив Волтц.

За його словами, українська делегація під час переговорів "дуже чітко заявила", що вона поділяє бачення президента США Дональда Трампа щодо миру, "поділяє його рішучість покласти край бойовим діям, покласти край вбивствам, покласти край трагічній м'ясорубці, яка відбувається на фронті в Україні".

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"Вони (українська делегація, - ред.) зробили конкретні кроки і конкретні пропозиції, не тільки прийнявши нашу пропозицію про повне припинення вогню, деталі якого ви можете побачити в нашій спільній заяві, яку ми опублікували разом, але і перейшли до істотних деталей того, як ця війна буде остаточно припинена, які гарантії отримають для своєї довгострокової безпеки і процвітання, а також про те, що потрібно зробити, щоб остаточно припинити ці жахливі бойові дії", - наголосив Волтц.

Він додав, що завдяки "цьому позитивного кроку вперед" президент Трамп "вирішив скасувати паузу у наданні допомоги у забезпеченні безпеки Україні".

"Це рішення набирає чинності негайно", - додав він.

Інші заяви за результатами переговорів

Як повідомляв раніше УНІАН, США відновлюють поставки зброї Україні, а також обмін розвідувальною інформацією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками українсько-американських переговорів у Джидді, Саудівська Аравія. "Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться у документі.

Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів, проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія, сказано в заяві, опублікованій на сайті президента України, за підсумками зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії.

Росія має відповісти на ідею 30-денного перемир'я на фронті, на яке за пропозицією США вже погодилася Україна. Про це на пресконференції в Джидді заявив держсекретар США Марко Рубіо.

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