Держсекретар США заявив, що тепер м'яч на боці Росії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо виступив із заявою за підсумками зустрічі представників України та США в Саудівській Аравії 11 березня.

"Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме: укласти угоду про припинення вогню і почати негайні переговори, щоб закінчити цей конфлікт у спосіб, який би був тривалим і стійким і враховував їхні інтереси, їхню безпеку, їхню здатність процвітати як націй", – сказав він.

За словами Рубіо, тепер Вашингтон має намір звернутися з цією пропозицією до російської сторони.

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"Ми сподіваємося, що вони скажуть "так" миру. Тепер м'яч перебуває на їхньому боці. Але, повторюся, мета президента (Дональда Трампа, – ред.) тут одна – перш за все, він хоче, щоб війна закінчилася. І я думаю, що сьогодні Україна зробила конкретний крок у цьому напрямку. Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь взаємністю", – додав держсекретар США.

Він наголосив, що єдиний спосіб припинити цю війну – це закінчити її шляхом переговорів. Військового вирішення цієї війни не існує.

"Вирішення цієї війни полягає в переговорах. Але перш ніж вести переговори, потрібно припинити стріляти один в одного. І це те, що президент хотів бачити, і це зобов'язання, яке ми отримали сьогодні від української сторони, – їхня готовність зробити це. Очевидно, що тепер це буде передано росіянам численними каналами. І ми сподіваємося, що росіяни скажуть "так", тоді стрілянина припиниться, вбивства припиняться, і можна буде почати переговори про те, як назавжди припинити цю війну в прийнятний і довговічний для обох сторін спосіб", – продовжив він.

Рубіо також сказав, що у Вашингтоні сподіваються на позитивну відповідь Росії для переходу до наступного етапу:

"Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь "так" якнайшвидше, і ми зможемо перейти до другого етапу – реальних переговорів. Не нескінченних діалогів, а реальних переговорів, щоб закінчити цей конфлікт у прийнятний для обох сторін спосіб".

Представник адміністрації Трампа розповів, що сторони також обговорювали обмін полоненими тощо.

"Але бойові дії мають припинитися. Ще раз, хочу сказати, що мета тут – мир. Це мета президента. Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, – це сказати "так" на пропозицію українців припинити стрілянину, припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять, це буде найкращим знаком доброї волі, який ми можемо побачити", – акцентував Рубіо.

Держсекретар США визнав, що коли дійде до обговорень, як покласти край цьому конфлікту, "доведеться розв'язати безліч питань, серед яких не останнє місце посідають гуманітарні проблеми, діти, військовополонені, все те, що, на жаль, супроводжує ці конфлікти".

"Але жест доброї волі номер один, який ми можемо побачити з боку росіян, – це побачити пропозицію України і відповісти на неї згодою", – констатував Марко Рубіо.

Переговори в Саудівській Аравії: підсумки

11 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори української та американської делегацій. У заяві за підсумками зустрічі сказано, що Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню на 30 днів. Однак спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

Також делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

Крім того, сторони торкнулися питання звільнення військовополонених, і, серед іншого, угоди про корисні копалини.

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