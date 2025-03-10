Американські офіційні особи стверджують, що відновлення військової та розвідувальної підтримки залежатиме від дій України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа висловлює сподівання, що Україна готова до мирної угоди. Про це пише The Washington Post.

За інформацією видання, США не даватимуть жодних гарантій щодо відновлення військової або розвідувальної підтримки Києва перед важливою зустріччю офіційних осіб, яка має розпочатися у вівторок у Саудівській Аравії.

"Той факт, що вони приїжджають сюди на високому рівні, є для нас хорошою ознакою того, що вони хочуть сісти і готові рухатися вперед", - заявив високопоставлений представник Держдепартаменту.

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Американські офіційні особи стверджують, що відновлення військової та розвідувальної підтримки залежатиме від дій України, оскільки Вашингтон прагне прискорити процес припинення вогню між Москвою і Києвом. Офіційні особи говорили на умовах анонімності, щоб не зачепити делікатні дипломатичні дискусії.

Зазначається, що українську делегацію очолить головний помічник Зеленського Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і заступник глави Офісу президента Павло Паліса. Зеленський не буде присутнім на зустрічі, але буде в Саудівській Аравії, щоб зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді. Український чиновник сказав:

"Це окремі події".

Американські чиновники кажуть, що "ресурсна угода" стане своєрідною гарантією безпеки для України, оскільки американці, які займаються гірничодобувним бізнесом, перебуватимуть на місці - угода, яку багато українських чиновників вважають недостатньою.

Видання стверджує, що формальне відновлення обміну розвідданими між Сполученими Штатами та Україною може стати результатом зустрічі цього тижня.

Переговори в Саудівській Аравії - деталі

The Times писав, що переговори в Саудівській Аравії стануть для Володимира Зеленського останнім шансом налагодити відносини зі США, оскільки його становище видається дедалі небезпечнішим.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що уряд України "готовий рухатися вперед" щодо американського плану з припинення вогню з Росією. Про це повідомив високопоставлений представник держдепартаменту США.

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