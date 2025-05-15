У США немає завищених очікувань від переговорів РФ і України в Туреччині.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що єдиний спосіб домогтися прориву в зусиллях із припинення війни Росії в Україні - це прямі переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним. Про це пише Reuters.

Рубіо, який спілкувався з журналістами в Антальї, сказав, що вирушить до Стамбула для зустрічей у п'ятницю з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і українською делегацією, але сказав, що не покладає великих надій на переговори.

Від заявив, що терміни можливої зустрічі Трампа і Путіна залежатимуть від підсумків переговорів Росії та України в п'ятницю в Стамбулі.

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"За моєю оцінкою, я не думаю, що в нас буде прорив тут, поки президент (Трамп) і президент Путін не будуть безпосередньо взаємодіяти щодо цієї теми", - сказав Рубіо, повторивши попередні коментарі Трампа.

Він зазначив, що команда, направлена Росією до Туреччини, не дає підстав для оптимізму, додавши:

"Президент Росії Путін має взяти безпосередню участь у переговорах про припинення вогню з Україною".

Він також розповів, що США сподіваються, що Росія в п'ятницю дасть згоду на всеосяжне припинення вогню в Україні.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Володимир Зеленський відправив на російсько-українські переговори до Стамбула делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим. Сам президент України, а також голови СБУ і Генштабу в них участі не братимуть.

На його думку, Путін хотів уникнути санкцій США, тому вирішив заговорити про прямі переговори, на які не приїхав.

Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що Москва хоче "встановити довгостроковий мир і усунути причини конфлікту", говорячи про переговори в Туреччині. За його словами, російська делегація розглядає переговори з Україною в Стамбулі як продовження "мирного процесу, перерваного у 2022 році".

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