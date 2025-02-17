Джерело видання сказало, що на зустрічі деякі європейські лідери розглянуть гарантії безпеки, які можуть бути надані.

Прискорення української дипломатії означає, що Європі потрібно робити більше і краще.

Таку заяву зробив представник французького президента перед неформальними переговорами з кількома ключовими європейськими лідерами в Парижі, пише Reuters.

Видання нагадало, що президент США Дональд Трамп приголомшив європейських союзників, коли оголосив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним, не порадившись із ними, та почне мирний процес. Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлогг ще більше приголомшив Європу, коли сказав, що їй немає місця за столом мирних переговорів.

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"Ми вважаємо, що в результаті прискорення українського питання, а також у результаті того, що говорять американські лідери, європейцям необхідно робити більше, краще і узгоджено для нашої колективної безпеки", - висловив думку чиновник.

Джерело додало, що на зустрічі буде розглянуто "гарантії безпеки, які можуть бути надані європейцями та американцями, разом або окремо".

Видання зазначило, що деякі країни були незадоволені тим, що зустріч тільки для обраних лідерів і не була повноцінним самітом ЄС.

Переговори про закінчення війни в Україні

12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з володарем Кремля Путіним і сказав, що той прагне миру, тому США і РФ почнуть переговори про закінчення війни.

Пізніше в команді Трампа пояснили, що на початковому етапі ні європейці, ні українці участі в переговорах не братимуть. Їх підключать пізніше, коли діалог вийде на серйозний рівень.

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