Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не має передумов для початку мирних переговорів, а також назвав новообраного президента США Дональда Трампа "розумним політиком". Про це він сказав під час своєї промови у Казахстані, передає Sky News.

За словами Путіна, він не має причин для початку перемовин з Україною про можливе мирне врегулювання війни, однак умови, які він запропонував у червні для угоди, залишаються без змін.

У Sky News нагадали, що у червні президент РФ заявив, що його країна припинить війну лише тоді, якщо Київ відмовиться від своїх планів щодо вступу в НАТО та віддасть Москві свої чотири області. Тоді таку вимогу Україна одразу є відкинув, адже вона рівнозначна капітуляції.

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"Я не формулював попередніх умов, я не говорив, що попередні умови для початку переговорів такі-то і такі-то. Я просто говорив про наші умови миру", - додав диктатор сьогодні, 28 листопада.

Крім того, Путін наголосив, що готовий до діалогу з США та сказав, що Дональд Трамп є "розумним політиком, який здатний знайти рішення".

Президент РФ вважає, що новообраний лідер США "все ще не в безпеці", адже на нього було скоєно два замахи перед президентськими виборами в країні.

Можливість переговорів з РФ - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що починати переговори з Росією зараз немає сенсу, адже "сильні країни" ще не сформували чітку позицію щодо майбутньої угоди. Він вважає, що необхідна консолідована позиція, яка змусить російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну.

Водночас капітан Сергій зі 117-ї бригади ЗСУ вважає, що якщо конфлікт в Україні буде заморожено, то Росія зможе накопичити ресурси та повернутися в нашу державу. За його словами, будь-які політичні переговори з РФ погано закінчаться для України.

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